Nouvelles restrictions : qu'attendre de l’ultime Conseil de défense ?

L'objectif du second Conseil de défense, qui se tient à l'Élysée, est de rendre les derniers arbitrages. Selon nos informations, la mise en place d'un reconfinement sera faite dès jeudi à minuit. D'ailleurs, un conseiller a annoncé ce mercredi matin qu'on ne pourra pas attendre 24 heures de plus. En effet, chaque jour de confinement compte, car les chiffres explosent. De l'Education nationale à l'Economie en passant par les Transports, tous les ministres concernés par les secteurs touchés par la crise se sont retrouvés autour d'Emmanuel Macron ce matin. Le reconfinement sera appliqué sur tout le territoire national pour une durée de quatre semaines, mais sera allégé par rapport au printemps dernier. Les écoles et les collèges pourraient rester ouverts. Jean Castex pourrait donner les détails de l'application des nouvelles restrictions jeudi matin lors d'une conférence de presse.