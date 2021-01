Nouvelles restrictions sanitaires : les trois scénarios sur la table du gouvernement

La première option serait d'étendre le couvre-feu à 18 heures. C'est déjà le cas dans 25 départements. À Reims (Marne), les habitants vivent cette situation depuis dix jours maintenant, sauf qu'elle ne convainc pas tout le monde. "On sort du travail et on n'a plus le temps d'aller faire les courses, on y va du coup le samedi et on est plus serré dans les boutiques", nous a confié une passante. Autre option envisagée, un couvre-feu à 18 heures et un confinement le week-end sur tout le territoire. Un scénario qui ne fait pas l'unanimité chez les Rémois que nous avons croisé ce mardi matin. Si certains estiment que cela ne servira à rien, d'autres pensent que ça pourrait éviter les gros rassemblements. La dernière option imaginée par le gouvernement, c'est un confinement national. Le Premier ministre a expliqué lundi que la mesure n'était pas exclue en dernier recours. Cette piste inquiète particulièrement les commerces dits non-essentiels. Par ailleurs, ces trois scénarios seront étudiés mercredi lors d'un Conseil de défense sanitaire.