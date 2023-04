Nouvelles tornades meurtrières aux Etats-Unis

Cette équipe de télévision s'est rapprochée au plus près de la tornade. Le phénomène météo a parcouru des dizaines de kilomètres, d'une rare intensité. Il a tout pulvérisé sur son passage. Plusieurs personnes ont été tuées. L'électricité a été coupée. Pour travailler, les secours s'éclairent avec leurs phares. Pour se protéger, les employés de ce restaurant, par exemple, se sont réfugiés dans la chambre froide. "Ma priorité, c'était de mettre les équipes à l'abri. Donc j'ai regroupé tout le monde dans le frigo", témoigne la responsable. Un peu plus loin, la maison de retraite a été entièrement détruite. Ses résidents attendent dehors. "Les fenêtres ont été cassées, il y a de l'eau dans le bâtiment, alors on attend une équipe de premiers secours et un bus pour nous aider à évacuer. Nous avons prévenu les familles", raconte une responsable. Ce mercredi, une quinzaine de tornades a frappé trois États du centre des États-Unis. De nouveaux événements météo exceptionnels sont attendus ce jeudi.