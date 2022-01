Novel, le plus petit village de Haute-Savoie

Un monde si blanc, comme figé... Quelques heures après une tempête de neige, nous sommes venus chercher ici le frisson de l'hiver. Les agents du département se lancent dans une course contre la montre. Trop dangereuse, la route d'accès à Novel est fermée ce jour-là. "Aujourd'hui, c'est l'urgence qui prime. Il est tombé pratiquement un mètre de neige, et c'est de la neige assez lourde, c'est pour ça que les arbres flanchent et risquent de tomber", explique l'un des agents. Corinne Delot, la maire du village, vient aux nouvelles : "ce sont nos sauveurs, heureusement qu'ils sont là sinon, on serait isolés et perdus dans nos montagnes". Exceptionnellement, nous avons l'autorisation d'aller plus loin, dans ce vallon reculé du Chablais. Immergé dans la roche, Novel compte 50 habitants. Chantal, 66 ans, tient l'unique commerce du petit village. Un hôtel-restaurant, comme un refuge, perché à 1 000 mètres d'altitude. Novel n'est pas une commune comme les autres, c'est la plus petite de Haute-Savoie. Avec des montagnes françaises et suisses, le village est traversé dans ses hauteurs par des couloirs d'avalanche. Malgré cela, il constitue un véritable paradis pour ce jeune couple. Ici, le cadre de vie est idéal, loin de tout, mais à seulement quinze minutes en voiture du lac Léman. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand