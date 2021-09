Noyades dans les Bouches-du-Rhône : l’émotion à Cassis et à La Ciotat

Ce jeudi matin, la houle est toujours très importante sur cette plage de Cassis. C'est ici qu'un homme de 58 ans s'est noyé mercredi après-midi. Parti nager, il s'est très vite retrouvé en difficulté. Des témoins se sont alors jetés à l'eau pour l'aider et le ramener. Ayant assisté à la scène, cette personne nous raconte ce qui s'est passé : "ils sont partis à quatre-cinq, mais même à quatre-cinq, c'était compliqué de le faire venir sur la plage avec les vagues et le mauvais temps qu'il faisait. Du coup, tant bien que mal ils ont réussi, mais c'était trop tard pour le monsieur". Ces quelques baigneurs se risquent quand même dans l'eau malgré le danger. La plupart restent sur le sable, d'autant plus prudents suite à ce terrible drame. "Ici, la mer n'est pas dangereuse, mais les rouleaux sont particuliers. Si on se fait emporter par les rouleaux, on n'arrive pas à récupérer", raconte l'un d'eux. Un autre drame a également eu lieu hier en fin d'après-midi, à quelques kilomètres sur cette plage de La Ciotat. C'est un homme de 71 ans qui s'est noyé. Il a été retrouvé par un jeune surfeur de treize ans. Ramené au bord de la plage, ce dernier a été pris en charge par des témoins, des ambulanciers et des pompiers qui essayaient de le ranimer. Mais l'homme était déjà en arrêt cardiaque.