Noyades : des risques à tout âge

C'est un nouvel appel à la prudence. Lundi, deux personnes ont dû être secourues alors qu'elles se baignaient dans les Pyrénées-Orientales, entre Saint-Cyprien et Elme. L'une est décédée, l'autre est en urgence absolue. Les risques de noyade ne concernent pas que les jeunes enfants. Une mer d'huile, quelques baigneurs, rien a Saint-Cyprien ne laisse présager de danger sur la plage. Pourtant lundi matin, une dame âgée d'environ 70 ans est décédée après un malaise au bord de l'eau. Malgré l'intervention des secouristes et des pompiers, la septuagénaire n'a pas survécu. A quelques mètres de là, au même moment, une seconde alerte pour une noyade. La victime est une femme âgée de 76 ans secourue par hélicoptère. Elle a été conduite à l'hôpital. Deux accidents sur deux personnes âgées. Ce mardi matin, les baigneurs sont prudents. Les plus de 65 ans représentent un tiers des noyades, notamment en raison des fortes chaleurs. Les secouristes en mer mettent l'accent sur la prévention avant le début de la saison. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre