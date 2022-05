Noyades sur le littoral girondin : les baigneurs appelés à la vigilance

L'océan est encore agité ce mercredi sur la plage de Messanges (Landes). Dans l'eau, quelques surfeurs, mais la plupart des baigneurs préfèrent rester au bord comme Alma et sa maman. Deux personnes sont mortes noyées lundi dernier en Gironde. Une troisième est toujours portée disparue. Les gros coefficients de ces derniers jours créent des courants violents, alors que la baignade n'est pas encore surveillée ici, comme sur de nombreuses plages. En attendant l'arrivée des maîtres-nageurs, Véronique et son petit-fils ont déjà adopté les bons réflexes. "On s'éclabousse, c'est tout. On ne se baigne pas, c'est trop dangereux. Il reste au bord de l'eau, il joue, il sait que quand la mer arrive, il recule. Il faut toujours avoir les yeux vers la mer, toujours regarder devant", raconte Véronique. Comment faire pour éviter les accidents ? A Seignosse, une patrouille arpente les plages l'après-midi, mais impossible de mettre en place une surveillance quotidienne avant l'été. Avant la haute saison, les sauveteurs ont un seul conseil : ne pas se baigner si la baignade n'est pas surveillée. TF1 | Reportage V. David, L. Lassalle