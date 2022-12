Nuisances aériennes, une exception pour le père Noël

Que les enfants se rassurent, dans le ciel de Saint-Aignan, la nuit du réveillon, il n’y aura pas que des avions. Le traîneau du père Noël pourra bien survoler la commune. "Ce sera plus sympa et ça fera moins de bruit", confie un habitant. Depuis le mois d’avril, ici la règle est claire : de minuit à six heures du matin, aucun avion n'est autorisé à survoler la ville. Le maire, par un arrêté, a souhaité rappeler au père Noël et à toute son équipe qu’ils étaient les bienvenus. Un décret pour faire sourire, mais surtout pour rappeler aux compagnies aériennes que le couvre-feu doit être respecté. La mairie estime que depuis avril, entre 200 et 300 avions l'ont bravé. À chaque réveil, Paul Jouitteau est excédé, sans compter les nombreux survols juste avant ou juste après le couvre-feu. "Une nuit normale n’est pas possible", affirme-t-il. Sur sa liste au père Noël, il ne demande qu’une chose : un respect total du couvre-feu dans le ciel de Saint-Aignan. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau