Nuisances et incivilités : rififi au port du Vallon des Auffes

C'est un petit port pittoresque, bien connu à Marseille, le Vallon des Auffes. Mais derrière l'image habituelle de tranquillité, il y a un ras-le-bol qui monte du côté des habitants et des plaisanciers. Ils sont excédés face à la multiplication des nuisances et des incivilités. Depuis quelques jours, ils ont alors décidé de monter des barrières autour du port. "Le soir, il y a un monde fou ici. Par jour, il doit y avoir 200 mégots qui partent à la mer", expliquent-ils. Mégots, bouteilles, canettes, une situation qui empire depuis cinq ans. La carte postale attire de plus en plus de monde. La situation ne s'est pas arrangée avec la pandémie. De plus, on constate des dégradations sur les bateaux qui inquiètent les plaisanciers du Vallon des Auffes souhaitant davantage protéger le port. Les promeneurs aussi confirment que le lieu est victime de son succès. Mais ce lundi matin, les barrières ont commencé à être démontées autour du port, suite à un rendez-vous obtenu ce soir avec la métropole Aix-Marseille. Il semblerait que les habitants du Vallon aient fait assez de bruit dans ce petit port authentique.