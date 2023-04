Nuisances, un arrêté qui a du chien !

Des chiens qui aboient, rien de plus normal et pourtant dans le village, ils sont contraints de faire moins de bruit. Certains comme Robert préfèrent aborder le sujet avec légèreté : "quand c'est tout le temps, c'est vrai que ça peut être usant pour les voisins, mais (...) on ne peut pas tuer le chien parce qu'il aboie". Les aboiements répétés de votre chien peut vous coûter très cher, jusqu'à 450 euros d'amende. Dans le village, 700 habitants et pas moins de 150 chiens. Les aboiements ont causé des troubles de voisinage. La mairie a donc pris un arrêté anti-aboiement. Depuis quelques semaines, la quiétude est revenue ici. Si une personne devait avoir des tracas avec nos amis les bêtes, c'est bien Peggy, la factrice. Finalement, le village s'est donné un mal de chien à les faire taire. TF1 | Reportage Z. Ajili, P. Humez