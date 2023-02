Nuisances : un avion au bout de mon jardin

Depuis plusieurs années, Marie-Françoise Bérangère constate l'intensification du trafic aérien avec impuissance. "Les avions sont pénibles surtout quand ils se succèdent. Il faut pouvoir les supporter", nous a-t-elle déclaré. À quelques mètres de sa porte d'entrée, son voisin, lui, ne supporte plus cette situation. Pour les plus exposés, l'État propose de racheter les maisons avec une majoration de 20%. Sur la cinquantaine de constructions concernées, sept d'entre elles ont déjà été vendues. Mais cela ne concerne que les logements achetés entre 2010 et 2018. Propriétaire depuis 2004, Renaud de Waele, riverain de l'aéroport de Nantes, ne peut y prétendre. Un peu plus loin, Gérard Balestriero a changé toutes les fenêtres de son habitation. Sa maison est située sous l'axe d'atterrissage des avions. De plus, le tramway passe devant chez lui. Il a bénéficié d'une aide de 80% pour financer l'isolation phonique. Une aide de l'État accordée aux habitants particulièrement touchés par le bruit. Mais si son rez-de-chaussée est bien insonorisé, ce n'est pas le cas à l'étage. Comme plusieurs habitants de sa commune, il regrette de ne pas avoir eu d'aides supplémentaires pour bien se protéger du bruit. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel