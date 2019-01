"Nuit d'ivresse" : l'énorme succès de Jean-Luc Reichmann

Jean-Luc Reichmann fait un carton avec son spectacle "Nuit d'ivresse". En tournée dans les régions, le succès est impressionnant partout où il passe. Des scènes cultes, du rire, des moments d'émotion et surtout une complicité entre les comédiens. Lors de sa représentation à Rennes, la salle a affiché complet avec des spectateurs séduits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.