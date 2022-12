Nuit de fête partout en France

Comme un vent de libération peu après 22h, mercredi soir, l'Hexagone a vibré à l'unisson. À Lille, comme partout ailleurs, la victoire des Bleus a réchauffé les cœurs et les corps. Quoi de plus évident qu'une Marseillaise pour clamer sa fierté d'être Français, toujours en vie, et plus que jamais en finale. À peine plus au Sud, à Marseille, pourtant habitués aux soirs de victoire, les plus jeunes sont ivres de bonheur. Certes, Kylian Mbappé n'a pas marqué hier, mais il lui reste encore un match pour finir meilleur buteur de la compétition. Les Marocains, beaux joueurs, se sont associés à cette communion que seul le foot peut engendrer : "Allez les Bleus, mais avant tout le Maroc !" ; "On est toujours Marocains et on est fier, mais après je supporte toujours la France. La semaine prochaine, c'est pour la France !". Certains de nos supporters en sont persuadés, avec même un poil de suffisance. Une liesse partagée à plusieurs milliers de kilomètres, à travers l'île de La Réunion, où les connaisseurs ont apprécié la pugnacité tricolore. À Paris, que ce soit à la Bastille ou sur les Champs-Élysées, la révolution bleu-blanc-rouge a déferlé. Tous les esprits se projettent désormais vers la finale entre prudence et confiance. Une ferveur indestructible pour l'instant, et une joie nationale qui a parfois provoqué quelques débordements. TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Merlier, P. Geli