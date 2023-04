Nuit de lutte contre le gel

À trois heures du matin, cette famille d'arboriculteurs a une heure pour allumer plus de 500 bougies. Il faut réchauffer l'air pour maintenir une température au-dessus de zéro dans le verger. Après avoir quasiment tout perdu deux années de suite, ils ont investi dans une éolienne qui fait circuler l'air chaud des bougies. À l'extérieur du verger, il fait désormais moins 20 degrés. Les deux prochaines heures seront décisives. Après une petite heure de repos, le jour se lève et il est temps de voir le résultat des efforts de la nuit. "En dehors du verger, on était à moins deux, donc on a gagné deux degrés. Ça a sauvé la culture, on n'a pas travaillé pour rien", explique Christian Victor. Dans le vignoble de Saint-Émilion aussi, des milliers de bougies ont brûlé une partie de la nuit, saturant l'air d'épaisses fumées. Là, les températures sont descendues à moins un degré, mais les bourgeons semblent avoir résisté. Les agriculteurs devront rester vigilants jusqu'à la fin de la semaine. Ils espèrent que le thermomètre ne descendra pas en dessous des zéro degré. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brosseau, E. Braem