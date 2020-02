Nuit de vents et d'incendies en Haute-Corse

Depuis moins de 24 heures, les départs de feux se sont multipliés en Haute-Corse. A cause des rafales jusqu'à plus de 200 km/h, emportés par la tempête Ciara, il est difficile pour les pompiers de stopper la progression des incendies. Ils ont travaillé toute la nuit et continuent leur combat face aux flammes. Devant l'avancée des feux, les habitants ont veillé, tout en se tenant prêts à évacuer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.