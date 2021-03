Nuit de violences à Blois après un accident

Les traces d'une nuit de violences sont encore visibles à Blois (Loir-et-Cher). Ouvert depuis une semaine, un supermarché a été vandalisé. Une voiture a également été incendiée. Sa propriétaire a découvert une épave ce mercredi matin. Tout a commencé mardi vers 18h30, dans un quartier sensible du nord de la ville. Pour échapper à un contrôle de police, une voiture s'est enfuie à vive allure et a percuté deux véhicules à un carrefour. Quatre personnes ont été blessées, dont deux des jeunes fuyards de quinze et 18 ans qui sont dans un état très grave. Le conducteur, lui, est parvenu à s'échapper. Quand les secours ont été intervenus, la tension a monté. La situation a dégénéré dans la soirée. Une centaine de personnes très violentes ont affronté les forces de l'ordre. Un émeutier s'est même emparé d'un camion de livraison. Il a tenté de foncer sur un groupe de policiers qui a riposté par douze coups de feu. Des scènes d'émeute urbaine qui ne surprennent pas les habitants du quartier.