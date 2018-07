Nuit de violences à Nantes : les habitants sont sous le choc

Des violences ont éclaté à Nantes dans la nuit du mardi 3 juillet à mercredi 4 juillet, à la suite de la mort d'un jeune homme de 22 ans. Ce dernier a été tué par balle en tentant de fuir un contrôle de police dans le quartier du Breil. Atterrés par la tournure des événements, les habitants sont toujours sous le choc. Des voitures, des commerces, des bâtiments et des services publics ont été incendiés. Une enquête a été ouverte par l'Inspection générale de la police pour comprendre le déroulement des faits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.