Nanterre : nuit de violences après la mort de Nahel

Voici à quoi ressemble Nanterre ce mercredi matin, au lendemain de la mort de Nahel, tué par un tir de police. Dans le quartier Pablo-Picasso, des files entières de voitures sont calcinées. Certains habitants éteignent eux-mêmes les dernières flammes, alors que les agents municipaux retirent les dégâts de la nuit. La tristesse et la colère sont sur les lèvres de tous les habitants. Tous les riverains se disent effarés par les événements de mardi soir. Une colère inédite qui s'est répandue mardi dès la fin de l’après-midi, et s'est prolongée toute la nuit dans différents quartiers de Nanterre. À coups de mortier d’artifice et de jet de projectiles, forces de l'ordre et habitants se sont affrontés. Difficiles dans ces conditions d’apaiser les esprits même pour les anciens. Cet agent municipal, lui, regarde brûler la maison de quartier où il travaille habituellement. Ce mercredi soir, 2 000 policiers seront mobilisés sur le terrain. La mère de l'adolescent de 17 ans tué appelle à une marche blanche ce jeudi en début d’après-midi devant la préfecture des Hauts-de-Seine. TF1 | Reportage H. Dreyfus, B. Guénais, R. Roiné