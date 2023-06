Nuit de violences, des habitants éprouvés

En regardant la façade de leur immeuble, ces habitants de Villeurbanne réalisent que le bilan aurait pu être beaucoup plus grave. Seulement quatre blessés légers. Une dame a dû quitter son logement en pleine nuit. Elle est encore sous le choc ce jeudi matin. Ilias était dans la rue lorsque l'incendie a commencé. C'est lui qui a appelé les pompiers. En attendant leur arrivée, il a tout fait pour réveiller les habitants. Le feu a démarré vers une heure du matin. Un groupe d'adolescents tirait avec des mortiers au pied de l'immeuble. Environ 35 personnes ont été relogées par la mairie. Une dame est revenue ce matin récupérer des affaires pour son fils handicapé. Son appartement est inhabitable. A Toulouse, dans le quartier du Mirail, le marché s'installe ce jeudi matin au milieu de carcasses de voitures et des débris encore fumants. Mercredi, une cinquantaine de jeunes ont mis le feu à 20 véhicules. Les habitants espèrent un retour au calme. Le policer de Nanterre va être présenté à un juge d'instruction et le parquet a demandé son placement en détention provisoire. TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Agi, P. Michel