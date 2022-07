Nuits agitées, débats houleux à l’Assemblée

Il est près de 2 heures du matin, quand les esprits s'échauffent à l'Assemblée. Au milieu de la nuit, le gouvernement vient d'annoncer une délibération sur une mesure votée quelques heures plus tôt contre son gré : 500 millions d'euros pour la revalorisation des pensions de retraite. Les députés fulminent et la séance bascule, laissant la vice-présidente de l'Assemblée jouer les maîtresses d'école. Durant la séance, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a affirmé : "la démocratie, ce sont des règlements qui doivent éviter le désordre qui semble tellement plaire aux deux extrémités de cet hémicycle". Le Rassemblement national quitte la séance sans même participer au vote. Après ce mois de juillet houleux, l'Assemblée ne ressiègera qu'à l'automne. Il n'y aura pas de session extraordinaire à la rentrée. C'est une première depuis 20 ans. Une façon pour le gouvernement de gagner du temps et de calmer le jeu. TF1 | Reportage C. Colin, A. Cécilia-Joseph, J. Grosjean