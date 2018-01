Le numérique s'invite progressivement dans les écoles

À l'école Chevreuil à Dijon, la tablette est utilisée pour apprendre le calcul mental aux enfants. Cette méthode, à la fois ludique et pratique, plaît et est moins stressante pour ces derniers. Et un petit plus pour les enseigants : elle permet de collecter des données qui vont ensuite servir à aider les élèves à progresser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.