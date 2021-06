Numéros d'urgence en panne : les centres d'appels en situation de crise

Le centre d'appels des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône a passé des heures difficiles mercredi. La communication avec un homme, dont la femme a fait un malaise, a été coupée. L'opératrice a tenté en vain de le rappeler avant de décider d'envoyer un véhicule d'intervention. À cause d'une panne, des communications ont été coupées et des appels n'ont pas abouti. Les perturbations dans le centre départemental d'incendie et de secours ont débuté vers 17 heures. Pour les sapeurs-pompiers, il fallait donc communiquer en urgence d'autres numéros pour les joindre. Les 60 casernes comme celle d'Aubagne ont aussi été mobilisées. Ce jeudi matin, retour dans les centres d'appels où les perturbations sont moins importantes. "La situation s'est améliorée. On reste très prudent", confie un responsable. Les numéros supplémentaires restent donc actifs. Les pompiers vont aussi faire le bilan de ces dernières heures sur d'éventuelles demandes de secours qui n'auraient pas abouti.