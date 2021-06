Numéros d'urgence en panne : Stéphane Richard, PDG d'Orange, sur TF1

"Mes premiers mots sont pour porter les excuses d'Orange aux personnes qui ont été victimes de ces dysfonctionnements mais aussi à tous nos partenaires notamment les pompiers, le SAMU et les hôpitaux. Et de saluer aussi la réactivité dont ils ont fait preuve en mettant en place des numéros de substitution très rapidement", a précisé Stéphane Richard, PDG d'Orange. Ce jeudi matin, il a été convoqué par Gérald Darmanin qui a parlé de "dysfonctionnement grave et inacceptable". De plus, le chef de l’État qui était en déplacement dans le Lot, a dû s'expliquer devant les habitants. Olivier Véran, quant à lui, a précisé que des régions connaissent encore des difficultés. Est-ce toujours le cas et que s'est-il passé ? Vers 16 heures, un dysfonctionnement a été constaté sur un équipement critique du réseau. C'est une plateforme qui achemine tous les appels d'un téléphone vers un certain nombre de numéros, dont les urgences. "La raison de ce dysfonctionnement est encore inconnue mais toute l'équipe est en pleine investigation. Nous n'avons aucun signe qu'il pourrait s'agir d'une attaque externe", a expliqué Stéphane Richard, PDG d'Orange.