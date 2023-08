Numéros et noms de rues : le grand bouleversement

Il y a un an, cette impasse n'avait pas de nom. Désormais, appelez-la Clos des Vignes. Un nom et des numéros, cela facilite la vie des riverains. Un peu plus loin dans le même village, ce hameau va lui aussi bientôt hériter d'un nom de rue. Ce qui ne ravit pas Mathieu Villion, propriétaire ici depuis 17 ans. Il va devoir changer d'adresse. L'adressage dans chaque rue était jusqu'à présent obligatoire, mais seulement pour les communes de plus de 2 000 habitants. Désormais, les petites municipalités sont aussi concernées et doivent trouver des financements. Deux possibilités s'offrent aux élus, soit un numérotage classique ou métrique. Ce dernier détermine votre numéro en fonction de la distance. Ici, une dame est au 53, ce qui signifie 53 m depuis le début de la rue. Si le gouvernement a pris cette mesure, c'est principalement pour aider les services de secours à intervenir plus rapidement. Pour un ambulancier, trouver les patients relève parfois du jeu de piste. Il y a encore deux ans, 15% des rues n'avaient pas d'adresses précises. Les communes de moins de 2 000 habitants ont jusqu'au 1er juin 2024 pour indiquer leurs nouvelles adresses. TF1 | Reportage L. Barbier, A. Ifergane