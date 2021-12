Numéros surtaxés : les conseils pour éviter de payer le prix fort

Votre pharmacie habituelle est fermée et vous cherchez une pharmacie de garde. Pour savoir où vous rendre, les officines vous invitent à composer un numéro, mais mauvaise surprise, le numéro est surtaxé. Julie en a fait les frais en pleine nuit. "Je trouve ça complètement abusif", lance-t-elle. Pour éviter ce numéro payant, vous pouvez joindre le commissariat le plus proche ou télécharger une application mobile. Mais encore faut-il penser à ces options. Au quotidien, les numéros surtaxés sont souvent mis en avant. "Pour moi, c'est un peu de l'arnaque légale" ; "On n'a pas le choix. Soit on raccroche vite, soit on se rend compte trop tard", se plaignent des clients. Depuis le 1er janvier, des administrations publiques, comme la Caisse de retraite, n'ont plus le droit de recourir à des numéros payants. Mais de nombreuses entreprises privées en utilisent encore, comme le montre cette association de consommateurs. Des recherches approfondies sur Internet peuvent vous éviter de payer un surcoût. Vous garderez ainsi une trace écrite de votre demande, et elle pourra vous être utile en cas de litige. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby