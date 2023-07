Nutri-Score, ces lettres changent vos habitudes

Depuis quelques mois, lorsque Sylvie fait ses courses au rayon gâteau, ces choix ont clairement changé. Le Nutri-Score est désormais, pour elle, un outil indispensable. Et elle n'est pas la seule à regarder ces notes à la loupe. Les Français sont effectivement de plus en plus nombreux à se fier au Nutri-Score quand ils font leurs achats. Ce geste se répercute directement sur les ventes. Le jambon, par exemple, lorsqu'il est noté B, ses ventes augmentent de 12%. À l'inverse, la note C fait baisser les ventes de 3%. Même constat pour les pizzas industrielles, plus 8% quand la note est bonne, moins 2% quand elle est mauvaise. Serge Hercberg, nutritionniste, est l'un des inventeurs du Nutri-Score. Six ans après son apparition dans nos rayons, il se félicite des résultats. La preuve chez cet industriel, il nous expliquait comment, en modifiant la composition des sauces, il avait fait passer la note de ses salades de C à B. Des efforts encore trop rares selon l'association de consommateurs, UFC-Que Choisir. Aujourd'hui, seul un produit sur quatre affiche le Nutri-Score, et rien n'oblige pour l'instant les industriels à le faire. Mais la tendance pourrait changer, car les produits sans Nutri-Score ont vu leur vente chuter de 12% cette année. TF1 | Reportage A. Barth, L. Baqué, N. Clerc