Nutri-score : le cassoulet bien noté

Sur le petit marché du mardi à Carcassonne (Aude), le nutri-score n'est pas connu de tous. Mais il y a une idée bien partagée, c'est le plaisir de la bonne chair. Cette gourmandise est peut-être le secret de la jeunesse de Gérard. A 88 ans, il ne jure que par la cuisine traditionnelle. Et justement, l'UFC-Que Choisir réhabilite les produits locaux. Selon l'association de consommateurs, une large majorité des aliments traditionnels obtient un nutri-score favorable. En tout, 588 plats et produits locaux ont été testés et plus de la moitié d'entre eux sont bien notés, et même recommandés. C'est le cas de la potée auvergnate, du porc noir de Bigorre et du cassoulet. Dans la halle de Carcassonne, ce charcutier se réjouit que ce plat composé de viandes et légumes soit mis à l'honneur. Le fromage reste le mal-aimé du nutri-score. Pour cette commerçante, c'est la limite de ce genre d'évaluation. Le nutri-score pourrait devenir obligatoire au niveau européen dès l'année prochaine. Pour bien s'alimenter, la solution serait peut-être aussi de manger moins, mais mieux. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas