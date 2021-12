Nutri-score : l’inquiétude des producteurs de Maroilles

En achetant votre fromage, vous ne trouverez aucune lettre sur l'emballage. Pas de nutri-score, ce classement qui donne des indications sur la qualité nutritionnelle de l'aliment. Mais dès l'année prochaine, il pourrait s'imposer au Maroilles. Depuis cinq ans, le nutri-score est visible sur vos produits. De la lettre A à la lettre E, il prend en compte les nutriments à favoriser et à limiter. Alors le Maroilles et ses 45% de matières grasses pourrait obtenir la lettre D. Les vendeurs craignent de perdre la jeune clientèle. "Je pense que c'est eux qui regardent le plus les étiquetages. Les anciens ne vont pas chercher à comprendre à quoi correspond le logo", explique Jason Albois, producteur et vendeur de formage. Les producteurs comme Aurélie Halleux se révoltent aussi contre la mesure. Du lait, des ferments, impossible de modifier la composition du Maroilles pour obtenir une meilleure note. "C'est une méthode ancestrale donc on ne peut pas changer la recette", dit-elle. Autre point de contestation : le calcul de la note. Les producteurs craignent que l'Union européenne leur impose cette note défavorable pour leur image. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez