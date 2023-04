Nutri-Score, pourquoi les règles changent

Vous regardez peut-être les Nutri-Scores à chaque fois que vous faites vos courses. Un barème de la lettre A à la lettre E et qui juge de la qualité de vos produits. Comprenez-vous ce que cela veut dire ? "On ne comprend pas forcément ce que cela veut dire, car parfois il y a des Nutri-Scores qui sont élevés", rapporte cette consommatrice. Mais cela va bientôt changer. D’ici fin 2023, de nouveaux critères, comme la présence d'édulcorants par exemple, s'y ajouteront au calcul. De nombreux produits comme les sodas sans sucre, actuellement bien notés, se verront donc attribuer une note plus sévère : C ou D. Certains produits qui ont actuellement le même Nutri-Score comme la viande blanche et la viande rouge seront désormais jugés de manière bien différente. La viande rouge régressera avec un Nutri-Score B ou C. Une bonne nouvelle pour cette diététicienne. Le nouveau calcul du Nutri-Score sera mis en place dès la fin de l'année. Les industriels auront ensuite deux ans pour adapter leur étiquetage. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia