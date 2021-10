Nutriscore : pourquoi les producteurs de Roquefort voient rouge

À Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), on vous parlera de sa note beurrée, typée et parfois un peu corsée. Mais voilà une note dont le Roquefort se serait bien passé : un E rouge, la pire sur l’échelle du nutriscore. Le Roquefort y est affiné à flanc de falaise depuis le XVe siècle. Il faut du lait cru, de la pressure pour le faire cailler et le plus important, les champignons de ces caves. "Nous avons une recette ancestrale, avec un cahier des charges bien précis, bien pensé. On ne peut pas toucher une virgule de ce cahier des charges", nous explique Bénédicte Cros, responsable de boutique. Impossible donc d’imaginer un jour un Roquefort moins gras, moins salé et mieux noté. Ici, pas de nutriscore, mais cela pourrait changer l’an prochain. L’État demande à la Commission européenne de le rendre obligatoire partout. Dans un rayon de 100 km, le Roquefort fait vivre 5 000 personnes, fromagers et éleveurs. Leur espoir : être exemptés du nutriscore au titre de leur AOP. Notons que plus d’une personne sur deux déclare avoir déjà changé ses habitudes d’achat après la lecture du nutriscore.