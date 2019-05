Nyons : focus sur la fabrication du scourtin

Nyons est l'un des derniers endroits de notre pays où l'on fabrique des scourtins. Il s'agit des tapis qui servaient dans l'Antiquité à extraire l'huile d'olive. Un outil qui est au service des pressoirs depuis plus de 2 000 ans. Dans la famille Fert, la fabrication se fait depuis 1882, mais plus tard, ils ont eu l'idée de faire des scourtins, des objets de décoration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.