Obésité des jeunes : un fléau aggravé par la pandémie

Les yeux rivés sur son téléphone pour une enfant et sur son écran pour un autre, l'image vous est sans doute familière. Ce temps passé sur les écrans, c'est autant d'activité physique en moins. Si Lucie fait un peu de sport, son frère, lui, a du mal à sortir de chez lui. "J'ai du mal à faire sortir le grand de quinze ans. J'arrive à le faire bouger, mais il faut forcer", confie Marie Buson, mère de famille. L'OMS recommande de faire une heure d'activité physique par jour. Or, moins de 10% des enfants le font. Les jeunes sont effectivement devenus sédentaires et le confinement n'a rien arrangé. Ils sont la plupart du temps assis, et cette durée augmente avec l'âge. Un enfant de sept ans passe 50% de sa journée assis et 75% lorsqu'ils ont quatorze ans. Cela augmente le risque de développer plus tard des maladies chroniques comme le diabète. Un centre spécialisé accueille d'ailleurs des jeunes en surpoids pour leur réapprendre les bases d'un mode de vie plus sain. A l'étage du dessous, un psychologue aide les parents à trouver les bons arguments face aux écrans.