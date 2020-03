Obésité : pour lutter contre la malbouffe, rien de mieux que la gastronomie de nos régions

Ce mercredi est la journée mondiale consacrée à la lutte contre l'obésité. Près de huit millions de Français sont concernés, souvent à cause de mauvaises habitudes alimentaires. Dans nos régions, on se bat contre la malbouffe en mangeant mieux. Dans le Gers, on priorise le bon gras et les produits locaux, les secrets de la longévité et de la bonne humeur des habitants.