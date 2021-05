Objectif 19 mai : les brasseurs retrouvent un peu le moral

Après de longs mois sans aucune livraison, les premiers fûts de bières arrivent à destination dans le restaurant "La Tungsten" à Hochfelden (Bas-Rhin). Mais d'abord, il faut reprendre les boissons périmées. À une semaine de l'ouverture des terrasses, il est temps de refaire les stocks. La restauratrice Emmanuelle Boutria a commandé une petite dizaine de fûts seulement. Une première livraison un peu timide, juste pour voir. "On attend plus que de pouvoir ouvrir la porte ainsi que la pompe à bière", a-t-elle affirmé. Chez le brasseur indépendant "Meteor", la production a été relancée. Les fûts sont remplis, prêts à être livrés. De quoi faire mousser le chiffre d'affaires après cinq mois d'arrêt. Pour l'entreprise locale, la fermeture des restaurants a eu un impact important. L'année dernière, la brasserie a dû détruire 30 000 fûts. Et même si les lignes repartent progressivement, ces premières livraisons chez les restaurateurs sont symboles d'espoir. L'objectif est de sauver l'année en espérant des beaux jours nombreux jusqu'à l'ouverture complète des restaurants et la reprise d'une activité normale.