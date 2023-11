Objet percuté sur l'autoroute, qui est responsable ? Le 13H à vos côtés

Selon le code de la route, tout conducteur doit être maître de son véhicule. Mais comme tout gestionnaire de voirie, la société d'autoroute est dans l'obligation d'entretenir la voie. Une présomption de responsabilité pour faute pèse sur ses épaules, et c'est à l'entreprise de prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Elle peut fournir des relevés de patrouille ou produire les images des caméras de surveillance. Si ce genre de mésaventure vous arrive, il est important de demander des comptes à la société d'autoroute. Si vous êtes assuré au tiers, vous n'aurez droit à aucune indemnisation pour réparation. Ce sera à vous de les payer. Même si vous êtes assuré tous risques, vu qu'on ne sait pas à qui appartient la roue du camion, le tiers est dit non identifié. Les réparations seront remboursées, mais vous aurez la franchise à payer et éventuellement un malus. Si la société d'autoroute n'arrive pas à prouver qu'elle n'a pas commis de faute, sa responsabilité va être engagée. Ce défaut d'entretien sera à l'origine de l'accident. Dans un premier temps, on met en demeure la société d'autoroute par lettre recommandée. Si vous n'êtes pas convaincu, il faudra aller devant le tribunal administratif. T. Coiffier