Objets reconditionnés, les secrets d'un succès

À l'approche de Noël dans cette enseigne d'électroménagers de Cholet (Pays de la Loire), Nelly est venue chercher un smartphone récent. Pour le futur cadeau de sa fille, elle a opté pour un appareil reconditionné. "On veut bien faire plaisir, mais il faut que ça reste raisonnable", lance-t-elle. Si les tarifs sont plus attractifs que ceux du neuf, certains clients avancent d'autres arguments : "Là, ils sont réparés, il y a une garantie, il y a tout ce qu'il faut comme un neuf finalement" ; "Et aussi pour une question environnementale, puisque ça permet de ne pas acheter de produits neufs et de limiter les déchets en général". Depuis quelque temps, le responsable de ce magasin constate l'augmentation de la demande pour ces produits, il a dû agrandir son espace de vente. À quelques kilomètres, chez l'un des leaders français du reconditionnement, 500 000 appareils sont traités chaque année : des ordinateurs, des consoles de jeux, ou des téléphones. Ici, tout est vérifié. Écrans, micros, batteries ... chaque article subit une quarantaine de contrôles. Et l'entreprise va plus loin avec un nouveau test. Si les produits reconditionnés séduisent de plus en plus d'acheteurs, ils attirent aussi les entreprises, soucieuses de réduire leurs dépenses et leurs empreintes écologiques. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche