Objets "trouvés" : pas perdus pour tout le monde !

C’est une histoire qui commence souvent comme celle-ci : la perte ou l’oubli ennuyeux d’un objet. Mais avec un peu de chance, il arrive rue des Morillons à Paris, dans le plus grand temple du bric-à-brac d’Europe. Dans ce hangar secret, 25 000 objets perdus en tout genre sont entreposés et attendent patiemment que leurs propriétaires viennent les récupérer… ou pas. C’est là qu’interviennent des agents de l’État. Car lorsqu'un bien de moins de 100 euros n’est pas récupéré quatre mois après son dépôt, il appartient à l’État. Même finalité pour les objets de plus de 100 euros non réclamés dans les 18 mois. Alors, régulièrement, une commissaire vient trier, examiner et sélectionner des objets abandonnés. La dernière étape, c’est la mise en ligne des objets par lots, que seuls les professionnels du reconditionnement peuvent acheter dans le but de les revendre ensuite. En 2023, les ventes aux enchères d’objets perdus ont rapporté plus d’un million d’euro au budget de l’État, dont la finalité est de financer l’action publique. TF1 | Reportage E. Coussemacq, S. Sisco, J. Chubilleau