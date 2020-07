Obligation du port du masque : comment les Bordelais s'y plient ?

Déjà imposé dans certains lieux, le masque est dorénavant aussi obligatoire dans tous les endroits publics clos à compter de ce lundi. Les récalcitrants risqueront une amende de 135 euros. Les administrations, les banques, les cinémas, les commerces, les supermarchés et les lieux de culte en sont, entre autres, concernés. Seules les salles de sport font exception à la règle. Pour la majorité des Bordelais, cette imposition est une bonne chose. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.