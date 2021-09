Obligation vaccinale : casse-tête pour les aides à domicile

Elle fait tout pour ne pas brusquer les personnes qu'elle visite, mais pour Marie-Annick, chaque minute compte. Cette aide à domicile participe à la toilette, elle fait le lit et un peu de ménage. Marie-Josèphe, 83 ans, a besoin depuis plusieurs années d'aides à domicile. Elle s'en est bien rendue compte qu'elles sont de plus en plus pressées. La suspension de certains soignants qui refusent la vaccination a encore alourdi le planning de ceux qui restent sur le pont. Pour Marie-Annick, le nombre d'interventions a doublé. Dans une association d'aides à la personne, les plannings deviennent des casse-têtes. En Meurthe-et-Moselle, l'association d'aides à domicile en milieu rural regrette la suspension de 20 soignants non vaccinés. Il va falloir les remplacer alors que 100 postes sont déjà vacants depuis plusieurs mois. Pour attirer les candidats, elle compte sur une revalorisation salariale, qui a été décidée lors du Segur de la santé. Elle devrait intervenir au mois d'octobre.