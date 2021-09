Obligation vaccinale : le témoignage de soignants qui la refusent

Ce mercredi matin et pour la première fois depuis onze ans, la porte de son cabinet est close. Véronique Rogez, médecin généraliste non vacciné, n'a plus le droit de recevoir ses patients. "Je ne sais même pas si j'ai encore le droit de faire des ordonnances", se demande-t-elle. Ce sont 1 500 patients qu'elle laisse sans médecin. "Émotionnellement, c'est très difficile", dit-elle. Sous prétexte qu'elle a eu le Covid l'année dernière, Véronique se dit immunisée. Mais son argument n'est pas reconnu par la Haute autorité de santé. Les soignants qui ont eu le Covid doivent recevoir une seule dose deux mois après les symptômes. Devant son cabinet, des patients sont venus la soutenir. Les soignants ont jusqu'à ce soir pour prouver leur vaccination. Tous les pompiers, ambulanciers, médecins libéraux et tout le personnel des hôpitaux sont concernés y compris cette jeune aide soignante chargée de la désinfection des blocs opératoires, suspendue pendant deux mois mois. Si au 15 novembre elle n'est pas vaccinée, sa suspension devrait être reconduite.