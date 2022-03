Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : une cérémonie intime à la basilique Sainte-Clotilde

Si de nombreux visages connus étaient présents aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut à la basilique Sainte-Clotilde, c’était malgré tout une cérémonie intime et à son image. Elle a débuté par la chanson "Que je t’aime" de Johnny Hallyday qu’il affectionnait tant. Cela a saisi l’ensemble des personnes présentes sur place pour lui rendre hommage, lorsque le cercueil s’est présenté à l’entrée de la basilique. Ses quatre enfants ont pris la parole. "Tu étais un père souriant, généreux, attentif et drôle", a lancé avec tendresse son dernier fils. Ses proches ont énuméré des moments semblables à ceux de toutes les familles françaises, notamment les barbecues, son amour pour le sport automobile, qui était une passion familiale. "Un mélange d’autorité et de fragilité ", a souligné notre confrère Michel Izard qui a été aussi invité à parler. Parmi les 700 personnes rassemblées aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut figurent l’ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse, l’épouse du président français Brigitte Macron et beaucoup de personnalités du petit écran. Tous soulignent un homme simple et proche des Français. TF1 | Duplex C. Adriaens-Allemand