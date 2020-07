Obsèques de Mélanie Lemée : vive émotion à La Ferté-Macé

Le village de La Ferté-Macé (Orne) vit une matinée particulière. Ce lundi, il fait ses derniers adieux à la jeune gendarme qui s'est fait tuer lors d'un contrôle routier dans le sud-ouest il y a dix jours. Âgée de 25 ans, Mélanie Lemée était appréciée de tous dans sa ville natale. Les habitants la qualifiaient d'enfant du pays. À la demande de sa famille, ses obsèques seront retransmises via un écran sur le parvis de l'église. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.