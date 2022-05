Obsèques de Régine : le dernier adieu à la reine de la nuit

Régine est arrivée en calèche pour son dernier voyage, accompagnée par sa famille et des personnalités du monde artistique. La cérémonie s'est déroulée dans l'intimité au crématorium du Père-Lachaise. Dehors, des admirateurs sont venus saluer celle qui chantait "Je ne suis une souris gueule de nuit. Je ne suis pas du jour, gueule d'amour". "C'est le gag, le franc-parler, le bonheur, la tendresse, tout à la fois, la fête", affirme l'un d'eux. Régine était une chanteuse, et surtout une femme d'affaires. Elle avait lancé sa première boîte de nuit en 1956 avant d'ouvrir une vingtaine d'établissements dans le monde où elle accueillait la Jet set. Carole Bouquet, John Birkin, Marc Lavoine, et Carla Bruni sont venus rendre hommage à celle qu'on appelait "la reine de la nuit". "C'est toujours très triste mais c'est merveilleux quand dans une cérémonie il y a un éclair de joie qui nous rappelle la personne... C'est comme ça que la personne reste je crois", explique Carla Bruni. TF1 | Reportage M. Izard, S. Maloiseaux