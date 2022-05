Obtenir un prêt immobilier devient de plus en plus dur

Avoir de beaux revenus ne suffit plus pour faire un prêt. Les banques, de plus en plus tatillonnent, refusent en cascade les crédits immobiliers. Certains trouvent cela décourageant quand d'autres trouvent que c'est normal de vérifier la solvabilité des emprunteurs. Effectivement, la solvabilité est le cœur du problème. Aujourd'hui, l'apport moyen est de 52 594 euros contre 29 405 euros l'année dernière. Une progression spectaculaire de 78 %. Désormais, pour acquérir les biens de vos rêves, il vous faudra un apport de 20 % et c'est une première. Les critères se durcissent. Désormais, le trajet domicile-travail est également étudié de près. En cause : la hausse du prix de l'essence. Le calcul est simple. Si chaque personne du couple roule 100 km par jour, la famille devra débourser 500 euros de carburants à la fin du mois. Les dépenses du quotidien augmentent tout comme les taux. Par conséquent, les dossiers de crédit passent moins bien, voire ne passent plus. Selon les experts, la situation ne devrait pas s'améliorer. Les taux ne sont pas prêts de descendre. TF1 | Reportage A. Mayer, C. Chevreton, E. Chastagnier