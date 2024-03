Obus déposés dans les déchetteries : attention danger !

C’est dans cette déchetterie du Haut-Rhin que le mois dernier, Jonathan Duchiron a découvert un encombrant bien inhabituel. L’objet retrouvé dans sa remorque ne mesure que quelques centimètres, mais peut causer des dégâts à 100 mètres à la ronde : un obus allemand encore actif qui date de la Seconde Guerre mondiale. Le site a dû être immédiatement évacué et fermé. Les dépôts d’obus dans les déchetteries sont plus fréquents qu’on ne le croit. La plupart sans gravité, mais lorsqu’il est trop tard, les dommages peuvent être considérables : un million d’euros après une explosion dans le four de ce centre de tri à Lons-le-Saunier (Jura), qui aurait pu faire des victimes. Ces obus sont retrouvés dans les champs, des jardins ou des zones boisées. Des engins à ne surtout pas toucher qui nécessitent systématiquement l’appel des démineurs. Les pensant inoffensifs, certains les considèrent comme des déchets ordinaires, alors que même anciens, ces projectiles restent un danger. Les signalements d’obus et munitions représentent près de 13 000 interventions par an. Pour tous les retrouver, il resterait selon les spécialistes, deux à trois siècles de travail. TF1 | Reportage K. Yousfi, V. Ruckly, V. Dietsch