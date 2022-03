Occasion : les conseils pour bien acheter

On pense souvent que la garantie est réservée aux neufs. En fait, la garantie s’applique aussi à l’occasion, à partir du moment où l’on achète ce bien auprès d’un professionnel. L’acheteur est protégé pendant douze mois contre un éventuel défaut. Dans ce cas, soit on le rembourse, soit on répare l’objet en question. Si on achète d’occasion auprès d’un particulier, il n’y a pas de garantie. Il faut donc se méfier des annonces postées sur Internet et sur les réseaux sociaux. C’est de plus en plus courant pour les petits objets. Il ne faut jamais donner ses coordonnées bancaires, et si possible, il est préférable de passer par une plateforme spécialisée dans la seconde main. Par rapport au prix, les occasions ne sont pas forcément plus intéressantes. Cela dépend de l’objet. Pour les petits objets, le mieux c’est de se déplacer pour récupérer l’achat en main propre. En revanche, pour les gros achats de type électronique, cela peut valoir le coup d’acheter du reconditionné auprès d’un professionnel. G PARDIGON