Occitanie gourmande, terre d'IGP

C'est un emblème, un étendard. C'est la fierté des Aveyronnais. Un bel aligot qui file, c'est le ruban de l’amitié. Sa saveur, c’est celle de la tome fraîche de l’Aubrac qui vient d’être distinguée par une indication géographique protégée. Sans ce fromage 100% aveyronnais, il n’y aurait pas d’aligot. "Elle est souple, elle est aérée, elle est fraîche", décrit Jean-Marc Fauré, du restaurant "Aligot Bar", à Toulouse (Haute-Garonne) . Avec cette nouvelle IGP, la région Occitanie confirme son titre de champion de France, toute catégorie des produits alimentaires de qualité. Elle a 248 appellations, et donc depuis mardi, 249. Le vignoble d’Occitanie compte, à lui seul, 110 AOC et IGP. Ces vins s’accordent avec modération et surtout avec délice avec un rocamadour, un roquefort ou un jambon de porc noir de Bigorre. Pour le dessert, que diriez-vous d’un Chasselas de Moissac, AOP depuis 1996 ? Vins, fromages, charcuterie, fruits et légumes, aligot... l’Occitanie a tout pour vous régaler. Bon appétit ! TF1 | Reportage P. Michel, C. Bélard