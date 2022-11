Ocean Viking : une arrivée sous haute surveillance

Un hélicoptère de la gendarmerie, des patrouilleurs côtiers, des douaniers... le bateau de SOS Méditerranée arrive sur les côtes françaises sous très haute protection ce vendredi matin. À son bord, il y a 230 migrants, dont 57 enfants. Pour les accueillir, 600 personnes sont mobilisées au total. Personnel médical, administratif et forces de l'ordre sont présents sur la base militaire de Toulon. Chaque personne à bord doit passer un examen médical. Après trois semaines en mer, beaucoup sont malades ou bien affaiblies. Trois d'entre eux sont dans un état préoccupant et ont été héliportés vers l'hôpital de Bastia. La DGSI, la Sécurité intérieure, a déjà commencé à interroger ces migrants un par un. Ce sera à Giens (Var), à quelques kilomètres de là, qu'ils seront hébergés, au maximum une vingtaine de jours. Là encore, ils seront sous haute surveillance. Les demandes d'asile, elles, vont être évaluées selon le pays d'origine et la situation de chacun. Celles n'étant pas éligibles à cette option seront renvoyées à leur pays d'origine. TF1 | Reportage S. Chevallereau