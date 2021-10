Octobre rose : elles soulèvent des montagnes

Au cœur du massif du mont Blanc, ces femmes s'apprêtent à gravir un sommet : le chemin vers la guérison du cancer du sein. Une randonnée pour retrouver confiance après la maladie. "Quand on grimpe, on a l'impression qu'on avance un peu plus" ; "ça nous aide à préparer la descente. C'est une belle parenthèse", confient quelques-unes d'entre elles. Une ascension sous les conseils de Christine Janin, première Française à avoir gravi l'Everest. Avec son association, en dix ans, elle a accompagné 1 500 femmes. Des stages d'une semaine où la montagne fait office de thérapie. Arrivées au sommet à plus de 2 000 mètres d'altitude, celles qui n'ont été que l'ombre d'elles-mêmes pendant des mois se projettent à nouveau vers l'avenir. Pour ces femmes, le combat est encore long. C'est le début de leur reconstruction. "C'est ça qui est dangereux. On croit que c'est fini et il y a cette descente. C'est accompagner la descente pour transformer puis accepter ce qu'on a vécu et faire le deuil de la vie d'avant", confie Christine. Ce n'est qu'une étape sur le chemin de la guérison mais toutes garderont un souvenir impérissable de leur aventure.