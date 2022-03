Odessa : ils trouvent refuge dans un monastère

Jour après jour, la menace d'un bombardement imminent se précise sur Odessa. Il y a ceux qui quittent la ville et il y a les autres, trop faibles, trop âgés, trop vulnérables pour fuir. Mère Serafim gère cette situation inédite. Depuis le début de la guerre, des centaines de personnes se sont déjà réfugiées ici. "Les gens partent, mais ne peuvent pas abandonner leurs parents âgés. Nous en avons accueilli beaucoup, mais nous avons dû refuser ceux qui peuvent marcher", raconte mère Serafim. Dans le réfectoire, une quinzaine de personnes : des grands-mères, quelques familles avec enfants, un bébé de neuf mois. Chaque jour, de nouveaux pensionnaires affluent et les vivres commencent à manquer. Mère Serafim nous confie : "il y a déjà une centaine de religieuses ici, et nous avons accueilli les 150 personnes âgées de la maison de retraite, mais aussi des handicapés, des réfugiés, et il faut tous les nourrir". Pour abriter les pensionnaires en cas d'attaque, les caves ont été aménagées. Le monastère, située à proximité de la mer, serait très exposé en cas de bombardement. Tous les jours, mère Serafim prie pour l'abbaye. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, I. Pawlowski